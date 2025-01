Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Meta käärii rahat – Tulos on miljardien käyttäjien ansiota

Tiina Ruotsala Keskipohjanmaa

Facebook on maailman sadan arvokkaimman brändin joukossa. Kuva: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Facebookin omistavalla Metalla pyyhkii hyvin. Tästä on kiittäminen kaikkia sosiaalisen median käyttäjiä. Some on kuin pillipiipari, joka vetää perässään kritiikitöntä somekansaa. Esimerkiksi Facebookilla on 3,07 miljardia käyttäjää. Eipä ihme, että Metan viime vuoden tulos oli noin 56,9 miljardia eu