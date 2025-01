Mielipiteet

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä koskevista yhteistoimintaneuvotteluista on tullut hyvinvointialueilla arkipäivää. Kuva: JANNE AALTONEN

Pääkirjoitus: Sote-alan ammattilaisten työmotivaatio ansaitsee erityissuojelun

Katariina Anttila Keskipohjanmaa

Sote-alan ammateista on totuttu ajattelemaan, että vaikka palkka ei useinkaan vastaa työn vaativuutta, työpaikka on sentään varma. Mutta ei ole enää. Hyvinvointialueiden mahdoton taloustilanne on johtanut toistuviin yt-uutisiin.

Tarvetta neuvotteluille varmasti on, kun soten rakenteita uudistetaan va