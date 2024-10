Mielipiteet

Pääkirjoitus: Yritysmaailmassa tai diktatuurissa Soiten johtajavääntö olisi hoideltu alta pois jo aikoja sitten

Demokratia on hidas tapa hoitaa asioita. Harvalla yrityksellä olisi varaa selvittää ja taustoittaa johdon luottamusta yhtä kauan kuin Soitella. Kuva: Katja Keskitalo

Demokratia on hidasta ja kallista, mutta on syitä, miksi meidän kaikkien kannattaa maksaa siitä. Myös hyvinvointialueen johtajasotkujen selvittäminen on yhteisten asioiden hoitamista.

Suvi Tanner Keskipohjanmaa

Jos hyvinvointialue olisi yritys, sen omistajilla ei olisi ollut aikaa tai rahaa odottaa tilapäisen valiokunnan työtä aluehallituksen puheenjohtajan luottamuksen tutkimiseksi. Jos asiat eivät hoidu tai tulosta ei tule, on johtajasopimus helppo purkaa.

Viitteitä rivakasta toiminnasta nähtiin Soitessak