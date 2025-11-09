Paikallisuutiset

”Paljon on täytynyt opetella kantapään kautta” – Henry Marjamäki saa kunniamerkin isän työstä sunnuntaina

Henry Marjamäki jäi nelivuotiaana isättömäksi. – Sen vuoksi olen ollut vähän ontuvainen monessa asiassa, hän sanoo.

– Jos olen ollut esikuva lapsilleni, se on jo enemmän kuin osasin toivoa, toteaa pietarsaarelainen Henry Marjamäki. Kuva: Jukka Lehojärvi
Se oli iloinen sokki – 70-vuotias Henry Marjamäki koki täydellisen yllätyksen, kun hänen lapsensa kertoivat ehdottaneensa häntä isänpäivän kunniamerkin saajaksi.

Ehdotus tuntui jo itsessään uskomattomalta, mutta valituksi tuleminen oli kuin sydämen maanjäristys, hyvällä tavalla.

– Saan roppakaupalla t

