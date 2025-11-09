Paikallisuutiset
”Paljon on täytynyt opetella kantapään kautta” – Henry Marjamäki saa kunniamerkin isän työstä sunnuntaina
Henry Marjamäki jäi nelivuotiaana isättömäksi. – Sen vuoksi olen ollut vähän ontuvainen monessa asiassa, hän sanoo.
Se oli iloinen sokki – 70-vuotias Henry Marjamäki koki täydellisen yllätyksen, kun hänen lapsensa kertoivat ehdottaneensa häntä isänpäivän kunniamerkin saajaksi.
Ehdotus tuntui jo itsessään uskomattomalta, mutta valituksi tuleminen oli kuin sydämen maanjäristys, hyvällä tavalla.
– Saan roppakaupalla t