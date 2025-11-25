Paikallisuutiset

Pedersöre ostaa Pännäisten jäähallin konkurssipesältä

Kunta maksaa jäähallista 100 000 euroa. Kaupalla halutaan varmistaa, että jääurheilu ja seurojen toiminta voivat jatkua kunnassa ilman keskeytyksiä.

IFK Lepplaxin 8-vuotiaat vauhdissa Bagar Cupissa Pännäisten jäähallissa. Kuva: Tapio Lehtinen
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pedersören kunta ostaa Pännäisissä sijaitsevan jäähallin konkurssiin ajautuneelta Pedersöre Ishall Ab:lta. Kunta maksaa hallin vuokraoikeudesta, rakennuksesta ja irtaimistosta yhteensä 100 000 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi kaupan maanantaina.

Kunnanjohtaja Stefan Svenfors sanoo kaupan tavoitteena ol

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä