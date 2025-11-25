Paikallisuutiset
Pedersöre ostaa Pännäisten jäähallin konkurssipesältä
Kunta maksaa jäähallista 100 000 euroa. Kaupalla halutaan varmistaa, että jääurheilu ja seurojen toiminta voivat jatkua kunnassa ilman keskeytyksiä.
Pedersören kunta ostaa Pännäisissä sijaitsevan jäähallin konkurssiin ajautuneelta Pedersöre Ishall Ab:lta. Kunta maksaa hallin vuokraoikeudesta, rakennuksesta ja irtaimistosta yhteensä 100 000 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi kaupan maanantaina.
Kunnanjohtaja Stefan Svenfors sanoo kaupan tavoitteena ol