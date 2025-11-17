Paikallisuutiset
Pelimanni-Jukolan logossa luonnollisesti viulu ja värimaailmassa vivahde Keski-Pohjanmaan kansallispuvuista
Kaustisella järjestetään Jukolan viesti vuonna 2029. Suunnistajien suurtapahtuman logon suunnittelussa WTF Designin Jemi Kalliota inspiroi Keski-Pohjanmaan kansallispukujen värit ja alueen vahva pelimanniperinne.
Pelimanni-Jukolan logo on oululais-kokkolalaisen WTF Designin suunnittelema, tiedottaa tapahtuman organisaatio.
Markkinointitoimisto on Kaustisella vuonna 2029 järjestettävän Jukolan viestin mainostoimistokumppani ja vastaa myös tapahtuman visuaalisesta ilmeestä sekä markkinointiviestinnästä.
