Pelimanni-Jukolan logossa luonnollisesti viulu ja värimaailmassa vivahde Keski-Pohjanmaan kansallispuvuista

Kaustisella järjestetään Jukolan viesti vuonna 2029. Suunnistajien suurtapahtuman logon suunnittelussa WTF Designin Jemi Kalliota inspiroi Keski-Pohjanmaan kansallispukujen värit ja alueen vahva pelimanniperinne.

Pelimanni-Jukolan logo tummalla taustalla. Kuva: WTF Design
Pelimanni-Jukolan logo on oululais-kokkolalaisen WTF Designin suunnittelema, tiedottaa tapahtuman organisaatio.

Markkinointitoimisto on Kaustisella vuonna 2029 järjestettävän Jukolan viestin mainostoimistokumppani ja vastaa myös tapahtuman visuaalisesta ilmeestä sekä markkinointiviestinnästä.

