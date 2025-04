Mielipiteet

Kirjoitajan mielestä Keski-Pohjanmaan liiton tarkastuslautakunta on lähtenyt maakuntajohtajaan kohdistuvaan ajojahtiin. Kuva: Jukka Lehojärvi

Pentti Haimakaisen mielipidekirjoitus Keski-Pohjanmaan liiton tilanteesta: Mitä ovat Herlevin motiivit?

Pentti Haimakainen Keskipohjanmaa

Keski-Pohjanmaan liiton tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reino Herlevi ampuu kovilla 28.4.25 Keskipohjanmaa-lehdessä. Hän ja hänen johtamansa tarkastuslautakunta ovat lähteneet ajojahtiin, mikä kohdistuu maakuntajohtajaan. Heidän toimintansa joutuu kyseenalaiseen valoon monestakin syystä.

Ensinnäkin työilmapiirin ja viraston johtamisen arvioiminen kuuluu liiton hallituksen toimintaan. Nyt tarkastuslautakunta on kuulustellut koko henkilökunnan, periaatteella: kertokaa vain, kyllä täällä on jotain.

Vielä kummallisemmaksi toiminnan tekee se, että kuultuaan henkilökuntaa tarkastuslautakunta on tehnyt ilmoituksen epäasiallisesta kohtelusta aluehallintoviranomaiselle kuulematta maakuntajohtajaa. On hyvin epäoikeudenmukaista ja laitonta jättää kuulematta toista osapuolta asiassa.

Tarkastuslautakunta teki ilmoituksen aluehallintoviranomaiselle viime joulukuussa ja antoi siitä tiedon maakuntahallitukselle vasta helmikuussa. Miksi ?

Herlevi ilmoittaa, että tietyissä tapauksissa työpaikkakiusaamisen tunnusmerkistöt täyttyvät. Liiton työsuojelupäällikön mukaan ainuttakaan ilmoitusta ei ole tehty epäasiallisesta kohtelusta. Liitolla on hyvät ohjeet tällaisten tilanteiden varalle ja ne ovat kaikkien työntekijöiden tiedossa.

Herlevi on erottamassa maakuntajohtajan ennenkuin aluehallintovirasto on suorittanut tarkastuksen liitossa. Mitkä ovat Reino Herlevin motiivi tai motiivit toimia näin epäasiallisesti?

Olen ollut mukana maakuntaliiton luottamuselimissä hyvin pitkään ja oma arvioni Jyrki Kaiposen toiminnasta maakuntajohtajana on aivan toisenlainen. Hänen aikanaan hallituksessa käsiteltävät asiat on valmisteltu todella laadukkaasti aikaa ja vaivaa säästämättä. Väitän, että suurin osa hallituksen jäsenistä on kanssani samaa mieltä.

Jyrki on saavuttanut muiden maakuntajohtajien joukossa arvostusta ja on edustanut maakuntia useissa toimielimissä. Hänen kykynsä ja osaamisensa edunvalvonnassa Keski-Pohjanmaan maakunnan hyväksi on korkeatasoista.

Kirjoittaja on Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja.