Mielipiteet
Pia Sillanpään kolumni: Vuosi työtä suomalaisen arjen ja turvallisuuden puolesta
Keskipohjanmaa on tarjonnut kolumnipaikkaa kansanedustajille, joiden kotipaikka on lehden vaikutusalueella Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa.
Kulunut vuosi kansanedustajana on ollut intensiivinen. Vuosi on ollut täynnä vaikeita päätöksiä ja vielä vaikeampia keskusteluja, mutta myös onnistumisia, joita perussuomalaiset ovat työllään saaneet aikaan. Se on ollut arvojen puolustamista: turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta, tervettä taloudenpit