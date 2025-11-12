Paikallisuutiset
”Matka jatkuu” - pietarsaarelaiset Mäenpään veljekset toistamiseen Pohjanmaan tulokärjessä
Hilltipin myynti nosti Frank ja Tom Mäenpään suurituloisten joukkoon jo aiemmin – ja nyt jälkikauppasumma teki sen toistamiseen.
Pietarsaarelaisveljekset Frank ja Tom Mäenpää sijoittuivat Pohjanmaan tulokärkeen sijoille neljä ja viisi vuonna 2024.
Frank Mäenpää tienasi noin 3 miljoonaa ja Tom Mäenpää noin 2,7 miljoonaa. Summista kutakuinkin 97 prosenttia oli pääomatuloa. Kumpikin maksoi tuloistaan veroja tuntuvasti - enemmän k