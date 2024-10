Paikallisuutiset

Pietarsaaren Itälän koulun oppilaista 70 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia – Näin haasteet kielitaidossa näkyvät arjessa

Yli 60 prosentilla ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista oppilaista on muun muassa niin huono lukutaito, etteivät he pysty osallistumaan täysipainoisesti esimerkiksi jatko-opintoihin ja työelämään, kertoo tuore tutkimus.

Pirkko Högkulla Keskipohjanmaa

– Näin monesta eri maasta on oppilaita Itälän koulussa Pietarsaaressa, esittelee rehtori Liisa Svart. Kuva: Pirkko Högkulla

Miltä tieto kuulostaa, rehtori Liisa Svart Pietarsaaren Itälän koulusta?

– Tieto kuulostaa sille, mitä me täällä arjessa näemme. Samaan aikaan on tosi paljon myös maahanmuuttajataustaisia oppilaita, jotka oppivat lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan pärjäten yhtä hyvin kuin kantasuomalaiset, Svart to