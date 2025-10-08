Paikallisuutiset

Pietarsaaren ja Luodon teollisuushanke otti aikalisän – kaupunginhallitus haluaa lisätietoa ennen päätöstä

Tavoitteena yhteinen kehitysyhtiö, joka vauhdittaisi teollisuuden vihreää siirtymää Alholmassa ja Gräggörenissä.

Havainnekuva Pietarsaaren satama-alueesta. Oikealla on luonnos Gräggörenin keinotekoisesti laajennetusta saaresta, johon mahdollinen vihreän polttoaineen tehdas sijoittuisi. Kuva: Thanh Dang

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

Pietarsaaren ja Luodon yhteinen teollisuushanke etenee suunnitellusti, vaikka Pietarsaaren kaupunginhallitus päätti maanantai-iltana palauttaa asian uuteen valmisteluun. Tarkoituksena on järjestää kaupunginhallituksen jäsenille iltakoulu, jossa he voivat perehtyä suunnitelmaan ennen päätöstä yhteise