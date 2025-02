Paikallisuutiset

Pietarsaaren kaksikielisyysohjelma eteni toteutusvaiheeseen - Suomen kieli keskiössä

Pirkko Högkulla Keskipohjanmaa

Pietarsaaressa on hyväksytty kaksikielisyysohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa suomen ja ruotsin kielen läsnäolo kaikissa Pietarsaaren kaupungin tarjoamissa palveluissa, tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteita uudistettaessa. Kuva: Pirkko Högkulla

Tuore kaksikielisyysohjelma otti ensimmäisen askeleen kohti käytännön toteutusta alkuviikosta Pietarsaaressa kun tavoitteita esiteltiin viidellekymmenelle kaupungin palveluksessa olevalle esihenkilölle.

Konkreettisiksi toimenpiteiksi on kirjattuna useampi kohta. Tarkoitus on käydä läpi ja päivittää kaupungin henkilöstön kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset, järjestää henkilöstölle kielikoulutusta työaikana, varmistaa palvelujen ja viestinnän toteutuminen molemmilla kielillä, järjestää kaksikielisiä tapahtumia kaupunkilaisille. Koulujen odotetaan kantavan kortensa kekoon järjestämällä yhteistä toimintaa suomen- ja ruotsinkielisille oppilaille.

Seuranta suoritetaan säännöllisin väliajoin. Pietarsaaren kaupunginhallitus tarkistaa ohjelman toteutumisen vuosittain ja raportoi siitä kaupunginvaltuustolle. Kaksikielisyysohjelma on laadittu vuosille 2024-2030.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valtuustoaloitteesta aikoinaan alkunsa saanutta kaupungin kaksikielisyysohjelmaa on synnytetty useamman vuoden ajan. Valtuuston siunauksen se sai helmikuun kokouksessa. Molemmat kieliryhmät Pietarsaaressa ovat ohjelmassa mukana, mutta huomiota kiinnitetään erityisesti suomen kieleen.

Suomenkielisten osuus väestöstä on laskenut merkittävästi ja suomenkieliset pietarsaarelaiset ovat tyytymättömämpiä omalla äidinkielellään saataviin palveluihin ja viihtyvät kaupungissa ruotsinkielisiä asukkaita heikommin.

Asukaskyselyssä vuonna 2021 valtaosa suomenkielisistä vastaajista koki, etteivät he saa hyvää palvelua äidinkielellään Pietarsaaren kaupungin palveluissa tai yksityisissä yrityksissä.

Verrattuna vuonna 2017 tehtyyn kyselyyn oli suomenkielisten asukkaiden viihtyvyys heikentynyt entisestään. Erot kieliryhmien kokemuksissa olivat merkittäviä, sillä enemmistö kaupungin ruotsinkielisistä asukkaista koki saavansa kaupungissa hyvää palvelua omalla äidinkielellään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Vastausprosentit olivat kyselyissä hyvät. Kyselyjen tulos oli, että suomenkieliset viihtyvät Pietarsaaressa huomattavasti huonommin kuin ruotsinkieliset. Me haluaisimme, ettei näin ole, toteaa Pietarsaaren kaupungin hallintojohtaja Milla Kallioinen.

– Kaupunki voi työnantajana vaikuttaa omiin palveluihinsa. Voimme myös yrittää aktivoida muitakin toimijoita, viittaa Kallioinen yksityisiin yrityksiin ja hyvinvointialueen suuntaan.

– Kaksikielisyysohjelma on muistuttamassa meitä siitä, mihin me olemme sitoutuneet, hän luonnehtii.

Kaksikielisyysohjelmaan kirjatulla päätavoitteella edistetään suomen ja ruotsin kielen tasavertaisuutta kaupungin hallinnossa ja palveluissa sekä vahvistetaan hyvää kielellistä ilmapiiriä, jossa molempien kielten puhujat tuntevat itsensä tasavertaisiksi ja viihtyvät kaupungissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaupungin kielisääntöä tarkastellaan ja päivitetään siitä näkökulmasta, että ovatko siinä asetetut kaupungin viran- ja toimenhaltijoiden suomen kielen taidon vaatimukset riittäviä aidon kaksikielisyyden toteutumisen kannalta kaupungin palveluissa. Varmistetaan myös, että kun rekrytoidaan uutta henkilöstöä kaupunki saa palvelukseensa kumpaakin kotimaista kieltä osaavaa henkilöstöä, joka pystyy palvelemaan asiakkaita sujuvasti asiakkaan omalla kielellä heti ensikontaktista alkaen.

– Kielisääntöä tarkastellaan kaupungin tarjoamissa palveluissa erityisesti suomen kielen osalta, että myös sitä osataan jatkossakin kaikissa sellaisissa tehtävissä missä on vähänkään asiakaspalvelua, toteaa Milla Kallioinen.

– Aivan kaikesta on myös viestittävä ainakin suomeksi ja ruotsiksi, enenevässä määrin myös englanniksi. Näin on ollutkin, mutta asia on haluttu tuoda mukaan tähän ohjelmaan, että menee koko organisaation läpi, ei pelkästään keskushallinnossa.

Pohdittavaksi tulee myös, mikä olisi paras tapa parantaa toisen kotimaisen kielen osaamista kaupungin työntekijöiden keskuudessa työajalla. Ohjelmassa nostetaan esille esimerkiksi keskusteluryhmät sekä tandem-kieltenopiskelun, jota voisi järjestää vaikkapa lounas- ja kahvitaukojen yhteydessä. Tarkoituksena on kysyä henkilöstöltä ideoita ja toiveita kielikoulutuksen järjestämisestä.

Pietarsaaren 19 475 asukkaasta vuoden 2023 lopulla oli Tilastokeskuksen mukaan ruotsinkielisiä 10 535 henkilöä, 54,1 prosenttia. Suomenkielisiä oli 6 084 henkilöä, 31,2 prosenttia. Vieraskielisiä, muita kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia, oli 2 855 henkilöä, 14,7 prosenttia. Pietarsaaressa vieraskielisten osuus väestöstä on seutukunnan muita kuntia korkeampi.

Vuosina 2015–2023 niin ruotsin- (-3,1 %) kuin suomenkielisetkin (-14,2 %) asukkaat vähenivät Pietarsaaressa. Suomenkielisen väestön lukumäärä laski lähes 4,6-kertaisesti ruotsinkielisiin verrattuna.

Tarkastelujakson aikana Pietarsaari kärsi merkittävästä muuttotappiosta kun suomenkielisen väestön määrä väheni 664 henkilöllä ruotsinkielisen väestön muuttotappion ollessa huomattavasti maltillisempi, 17 henkilöä.

Viidentoista vuoden päästä Pietarsaaren väestöstä ennakoidaan ruotsinkielisiä olevan 51,6 prosenttia, suomenkielisiä 24,5 prosenttia ja vieraskielisiä 23,9 prosenttia.

Nykyinen vauhti johtaa siihen, että viidentoista vuoden päästä suomenkielisten määrä on vähentynyt entisestään ja vieraskielisten määrä kasvanut lähes samassa tahdissa.

Konsulttiyhtiö MDI:n väestöennusteen perusuran mukaan vuonna 2040 Pietarsaaressa on 19 540 asukasta. Kaupungin väestöstä ennakoidaan ruotsinkielisiä tuolloin olevan 51,6 prosenttia, suomenkielisiä 24,5 prosenttia ja vieraskielisiä 23,9 prosenttia. Ennusteessa oletetaan syntyvyyden perustuvan vuosien 2017–2023 tasoon, kuolleisuuden vuosien 2010–2019 tasoon, maan sisäisen muuttoliikkeen vuosien 2015–2022 tasoon ja kansainvälisen muuttoliikkeen vuosien 2019-2022 tasoon.

Katugallupiin torstaisena iltapäivänä vastanneet kertoivat miten he pärjäävät kielellisesti Pietarsaaressa.

– Olen kaksikielinen, mutta on tiettyjä henkilökohtaisia palveluja, jotka vaadin saada suomen kielellä. Minua hoitavan lääkärin täytyy osata suomea, toteaa Marianne Surma-aho. Kuva: Pirkko Högkulla

Marianne Surma-ahon yleinen kokemus on, ettei palveluja saa suomen kielellä.

– Kyllä yritystä löytyy monin paikoin eikä toisen "hoono soomi" haittaakaan yhtään, kun näkee, että on halua palvella, hän huomauttaa.

– Itse olen kaksikielinen. Ymmärrän oikein hyvin, että Pietarsaaressa on hankalampaa niille, jotka eivät osaa ollenkaan ruotsia.

– Minulla on tiettyjä henkilökohtaisia palveluja, jotka vaadin saada suomen kielellä. Minua hoitavan lääkärin täytyy osata suomea. Viime viikolla oli tällainen tilanne, ja pääsin suomea puhuvan lääkärin vastaanotolle, Marianne Surma-ahoo kertoo.

Elda Beka ja Hung Vu puhuvat toisena kielenä suomea. - Liikkeissä kyllä yleensä yritetään palvella kummallakin kotimaisella kielellä. Kuva: Pirkko Högkulla

Lukion kakkosluokkalaiset, albanialaistaustainen Elda Beka ja vietnamilaistaustainen Hung Vu puhuvat toisena kielenä suomea.

– Oma kokemus on, että liikkeissä yleisesti yritetään palvella kummallakin kotimaisella. Esimerkiksi pikaruokaravintolassa on sattunut, että paikalle haettiin suomea osaava työntekijä minua palvelemaan, kuvaa Elda Beka.

– Työntekijöiden kielikoulutusta tulisi lisätä yrityksissä. Pietarsaaressa kaupunkina pitäisi kautta linjan olla enemmän palveluja tasa-arvoisesti ruotsin- ja suomenkielisille asukkaille. Esimerkiksi suomenkielinen ammattikoulutus puuttuu käytännössä kokonaan.

Molemmat kertovat viihtyvänsä Pietarsaaressa "ihan ookoo", mutta kumpikin aikoo lukion jälkeen ottaa suunnaksi suuremman paikkakunnan.

Matti Tikka kertoo ymmärtävänsä ja puhuvansa ruotsia sen verran, että pärjää arjessa. - Kuten kuukausi sitten ensiavussa. Kuva: Pirkko Högkulla

Matti Tikka kertoo ymmärtävänsä ruotsia ja osaavansa myös puhua sitä.

– Puhun sen verran ruotsia, että pärjään - kuten kuukausi sitten kun jouduin käymään ensiavussa. Ruotsin sanoja alkoi tulla itselleni tutuksi jo lapsena kaveriporukassa, johon kuului niin suomen- kuin ruotsinkielisiä.

– Pietarsaari on minusta ihan ookoo asuinpaikka, mutta parannettavaa löytyy. Esimerkiksi suomenkielinen opiskelutarjonta peruskoulun jälkeen on huono. Kirjasto on kaupungin palveluista ehdottomasti paras. Aika turvallinen Pietarsaari on asuakin, mutta yöaikaan en liikkuisi missä tahansa - kuten Koulupuistossa.

Leif Lillsunde kertoo olevansa täysin kaksikielinen. Kuva: Pirkko Högkulla

Leif Lillsunde pohdiskelee, että sopeutuminen elämään Jeppiksessä voisi olla hankalampaa jos muuttaisi Pietarsaareen aikuisiällä pelkästään yhtä kieltä osaavana.

– Itse olen täysin kaksikielinen, lapsena opin ensimmäisenä suomen kielen äidiltä.

– Työelämässä toimin kääntäjänä. Sairaalassa, kaupoissa ja asioita yleensä hoitaessa, puhun sitä kieltä mitä toinen puhuu, Lillsunde kertoo.

24.2. kello 10.02 Korjattu juttua. Konsulttiyhtiö MDI:n väestöennusteen perusuran mukaan vuonna 2040 Pietarsaaressa on 19 540 asukasta, 1940, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.