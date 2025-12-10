Paikallisuutiset
Pietarsaaren seurakuntakeskuksen kohtalo selviää torstaina – Kaupunki mukana mahdollisena ostajana
Kaupunki harkitsee seurakuntakeskuksen muuntamista päiväkodiksi, jos kiinteistö päätyy sen omistukseen.
Torstaina Pedersören seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto saa eteensä merkittävän asian: periaatepäätöksen Pietarsaaren seurakuntakeskuksen mahdollisesta myynnistä.
Myynti on myös yhteisen kirkkoneuvoston suosima linja. Neuvosto esitti marraskuun puolivälissä, että seurakuntakeskuksen myynnistä