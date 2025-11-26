Paikallisuutiset

Pietarsaaren suomenkielinen yläkoulu menee remonttiin – Mihin sijoitetaan 335 oppilasta vuoden ajaksi?

Kaupunki punnitsee väistöpaikoiksi Strengbergin kiinteistöä tai parakkikoulua Pursisalmen kentällä.

Pöytäfutis tarjoaa tauolla hengähdyshetken. Etelänummen kahdeksasluokkalaiset Rasmus Ketomäki ja Topi Sormunen viettävät ensi lukuvuoden väistötiloissa. Kuva: Tapio Lehtinen
Kun syyslukukausi vaihtuu joululoman jälkeen kevääseen, Rasmus Ketomäki ja Topi Sormunen aloittavat viimeisen lukukautensa Pietarsaaren suomenkielisen yläkoulun Etelänummen kiinteistössä.

He ovat kahdeksasluokkalaisia, joten seuraava syksy vie heidät yhdeksännelle luokalle sekä samalla väistötiloihin

