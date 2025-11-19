Paikallisuutiset
Pietarsaaren Teboil sulkee torstaina – ”Asiaan ei kukaan voi vaikuttaa”, sanoo yrittäjä Seija Mäenpää
Pietarsaaren Teboililla käytiin keskiviikkona vielä ostoksilla, vaikka polttoaine oli jo loppunut ja aseman sulkeminen on edessä.
Pietarsaaren Teboil Koulukadun ja Pohjanlahdentien kulmassa elää toistaiseksi viimeisiä päiviään. Keskiviikkona myymälässä oli vielä tasaista kävijävirtaa, vaikka polttoaine oli jo loppunut ja ulkona hintataulussa luki tekninen lukema 3,888, merkkinä siitä, että tankit ovat tyhjät.
Myymälän puolella