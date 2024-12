Paikallisuutiset

Pietarsaaresta apua Ukrainaan Zero Linen kautta - Tukiryhmä paikalliseksi toimijaksi

Pirkko Högkulla Keskipohjanmaa

Pietarsaarelaislähtöinen Nicklas Forss on yksi Zero Line -yhdistyksen aktiivisista toimijoista. Kuvassa hän ottaa vastaan diplomin, jolla Ukrainan armeija osoittaa kiitollisuuttaan saadusta avusta. Kuva: Yksityinen albumi

Ukrainaan avustuskuljetuksia organisoiva Zero Line Finland ry on saanut toimijan Pietarsaaren seudulle. Joukko yksityishenkilöitä on perustanut tukiryhmän, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tiedottaa seudun yrityksille ja yksityishenkilöille yhdistyksen olemassaolosta ja sen harjoittamasta auttam