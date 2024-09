Paikallisuutiset

Pitkänsillankadun mäen remontti valmistuu parin viikon sisällä – Katutöiden seuraava vaihe siirtyykin ensi vuoteen

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Tältä näytti Pitkänsillankadun työmaalla 2. syyskuuta. Kuva: Timo Varila

Pitkänsillankadun pätkä Rantakadun ja Isokadun välillä valmistuu paraatikuntoon syyskuun aikana. Kyseinen mäki on tullut Kokkolassa tunnetuksi siitä, että se on ollut jo vuosikaudet sorapintainen. Ajorata on kadunpätkällä jo saatu valmiiksi, ja nyt vuorossa on kävelykadun sekä pyörätien laatoittamin