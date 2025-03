Paikallisuutiset

Poliisi: 75-vuotias nainen kateissa Kalajoella

Sini Sulkakoski Keskipohjanmaa

Kuva: Jukka Lehojärvi

Poliisi etsii maanantaina aamuyöstä Kalajoelta Kalajoentieltä kadonnutta 75-vuotiasta naista.

Kadonnut on 165 cm pitkä ja hänellä on vaaleat hiukset. Nainen on poistunut asunnosta mahdollisesti ilman kenkiä. Muusta vaatetuksesta poliisilla ei ole tietoa.

Havainnot naisesta voi soittaa hätäkeskukseen numeroon 112.

Toimitus seuraa tilannetta.