Ulkomaat

Puolan ilmatilaa loukattiin useita kertoja drooneilla Venäjän yöllisen hyökkäyksen yhteydessä

Puolan asevoimat kertoo, että Nato-maiden hävittäjiä hälytettiin taivaalle ja kohteita ammuttiin alas.

Lassi Lapintie
Keskipohjanmaa

Venäjä teki Ukrainaan yön aikana laajan droonihyökkäyksen, jonka yhteydessä Puolan ilmatilaa loukattiin useita kertoja drooneilla, Puolan asevoimat kertoo viestipalvelu X:ssä. Puola kertoo ampuneensa kohteita alas.

Puola sulki yön aikana neljä lentoasemaa, kertoo brittilehti Guardian viitaten Yhdysva

