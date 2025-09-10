Ulkomaat
Puolan ilmatilaa loukattiin useita kertoja drooneilla Venäjän yöllisen hyökkäyksen yhteydessä
Puolan asevoimat kertoo, että Nato-maiden hävittäjiä hälytettiin taivaalle ja kohteita ammuttiin alas.
Venäjä teki Ukrainaan yön aikana laajan droonihyökkäyksen, jonka yhteydessä Puolan ilmatilaa loukattiin useita kertoja drooneilla, Puolan asevoimat kertoo viestipalvelu X:ssä. Puola kertoo ampuneensa kohteita alas.
Puola sulki yön aikana neljä lentoasemaa, kertoo brittilehti Guardian viitaten Yhdysva