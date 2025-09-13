Ulkomaat

Puolassa hälytettiin Nato-hävittäjät lähellä rajaa lentävien venäläisdroonien vuoksi – Drooni tunkeutui Romanian ilmatilaan

Venäläisdroonit rikkoivat aiemmin tällä viikolla Puolan ilmatilaa. Liiton itärajan puolustusta tehostetaan Naton Itäinen vartio -hankkeella.

Puolan ja Nato-liittolaismaiden ilmavoimat hälytettiin lauantaina taivaalle ja ilmatorjuntajärjestelmät asetettiin korkeimpaan valmiuteen. Kuva: Radoslaw Jozwiak
Lassi Lapintie
Puolan ja Nato-liittolaismaiden ilmavoimat hälytettiin tänään taivaalle ja ilmatorjuntajärjestelmät asetettiin korkeimpaan valmiuteen, kertoi maan pääministeri Donald Tusk viestipalvelu X:ssä. Syyksi kerrotaan Ukrainassa lähellä Puolan rajaa lentäneet venäläisdroonit.

Noin kaksi tuntia myöhemmin Tusk

