Purkamatta paras -kampanja taistelee Kokkolassakin kulttuurihistorian puolesta ja patistelee kansalaisia ilmiantoihin
Valtakunnallinen Purkamatta paras -kampanja on vallitsevaa purkuaaltoa vastaan. Kokkolassa Opistotalon käytäville on koottu plakaatti poikineen. Esille asetetut , joka kertoo purkamisesta, kyseenalaistaen koko purkuaallon, joka yhä useammassa kunnassa on meneillään.
Purkamatta paras -näyttelyn äärellä on hyvä pistäytyä, pysähtyä ja kyseenalaistaa, että onko ihan kaikessa, josko missään purkamisessa, yhtään mitään mieltä.
Purkamatta paras -kampanja esittäytyi syyskuussa Habitaressa. Suomen Rakennustaiteen Seuran puheenjohtaja totesi tuolloin käydyssä keskusteluss