R-kioskeja katoaa kovaa vauhtia – Haapajärvi ja Kannus sulkevat, kun taas Kaustinen, Kokkola ja Nivala jatkavat

R-kioskin kyltti on pian harvinaisempi näky myös Keski-Pohjanmaalla. Haapajärven ja Kannuksen pisteet sulkeutuvat, mutta Kaustinen, Kokkola ja Nivala jatkavat toimintaansa. Kuva: Timo Varila

Suuri sulkemiskierros näkyy myös täällä: kaksi kioskia katoaa kartalta.

R-kioski on ollut vuosikymmeniä suomalaisen arjen instituutio: paikka, josta on haettu postipaketit, veikkauslaput, irtokarkit ja jonne on piipahdettu ostamaan pikaiset eväät.

Kioskien määrä on kuitenkin vähentynyt nopeasti. Kymmenessä vuodessa pisteiden määrä on lähes puolittunut, ja tämän talven su

