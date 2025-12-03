Paikallisuutiset
R-kioskeja katoaa kovaa vauhtia – Haapajärvi ja Kannus sulkevat, kun taas Kaustinen, Kokkola ja Nivala jatkavat
Suuri sulkemiskierros näkyy myös täällä: kaksi kioskia katoaa kartalta.
R-kioski on ollut vuosikymmeniä suomalaisen arjen instituutio: paikka, josta on haettu postipaketit, veikkauslaput, irtokarkit ja jonne on piipahdettu ostamaan pikaiset eväät.
Kioskien määrä on kuitenkin vähentynyt nopeasti. Kymmenessä vuodessa pisteiden määrä on lähes puolittunut, ja tämän talven su