Paikallisuutiset
Reisjärvelle rakennetaan uusi voimalinja keskelle perinnemaisemaa: ”Elinkeinojen yli kävellään”, toteavat järkyttyneet Helmiset
Valitus koskee puolentoista kilometrin matkaa, jota sähköyhtiö ei suostu laittamaan maakaapeliin tai kulkemaan järven pohjassa.
Reisjärvelle suunnitellaan uutta voimalinjaa, joka korvaa vanhan, käyttöikänsä päässä olevan 45 kV:n voimajohdon.
Elenian suunnitelmat uuden voimajohdon rakentamisessa herättävät kauhistusta Minna ja Jukka Helmisessä, joiden maiden ylitse uusi voimalinja tulee kulkemaan.
110 kV:n voimajohto tarvitsee