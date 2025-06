Kokkola-lehti

Rohkeasti mukaan vain!, kehottaa sambakoulun Annukka Joensuu – Samba el Gambo tuo iloa Kokkolan kesätapahtumiin

Kokkolan keskustan tuntumassa tanssitaan iloisten rytmien pauhatessa. Sambakoulu Samba el Gambon harrastustoimintaan toivotetaan mukaan uudetkin jäsenet.

Sambaan kuuluu hienot ja näyttävät asut. Kuva viime vuoden Helsingin sambakarnevaaleilta. Kuva: Juha Kauppinen

Erika Löytynoja Keskipohjanmaa

Kokkolalainen sambakoulu Samba el Gambo on perustettu vuonna 1998, joten sillä on pitkät perinteet kaupungissa. Koulun taustahommissa hääräilevän Annukka Joensuun mukaan koulu on pieni mutta pippurinen.

– Meillä on tosi yhteisöllinen porukka ja hyvä, lämmin yhteishenki. Haluamme toivottaa kaikki terv