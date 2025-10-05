Kotimaa
Saako halvalla hyvän? Saa, ainakin Sanderon
Piskuinen Dacia Sandero on lähes koko vuoden ollut Euroopan myydyin henkilöautomalli. Suomessa se maksaa vain 16 000 euroa ja saa kysymään, tarvitaanko kalliimpia vaihtoehtoja enää mihinkään.
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen yllätti syyskuussa Unionin tila -puheessaan. Hän asettui kannattamaan Stellantis-autokonsernin ja Renaultin ehdotusta, jonka mukaan Euroopalle olisi luotava nopeasti oma pienten autojen valmistusstrategia.
Von der Leyenin tähtäimessä ovat varsinkin pien