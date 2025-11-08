Kotimaa
Sanna Marinin yleisötilaisuus oli loppuunmyyty – ex-pääministeri ei pohdi tällä hetkellä palaamista politiikkaan
Lauantai-iltapäivänä yli 600 ihmistä kokoontui Helsingin yliopiston juhlasaliin kuulemaan Suomen entistä pääministeriä Sanna Marinia (sd.). Marin saapui valkoisten pilarien kehystämään hulppeaan saliin pitkään jatkuneiden aplodien saattelemana.
Tapahtuma oli loppuunmyyty. Selvä enemmistö Marinia kuulemaan tulleista oli naisia. Liput tilaisuuteen maksoivat 35 euroa, ja hintaan sisältyi kovakantinen signeerattu Marinin kirja.
Marin ei harkitse tällä hetkellä ehdokkuutta missään vaaleissa, mutta ei sulje mahdollista ehdokkuutta joskus tulevaisuudessa täysin pois.
Marin kommentoi asiaa Helsingin yliopistolla pitämässään tiedotustilaisuudessa, missä häneltä kysyttiin ehdokkuudesta esimerkiksi seuraavissa eurovaaleissa vuonna 2029. Marin voisi tuolloin nousta Suomen EU-komissaariksi, jos hänen puolueensa SDP olisi Suomessa pääministeripuolueena.
Marin sanoi, ettei käy tällä hetkellä pohdintaa ehdokkuudesta missään vaaleissa, mutta sanoi myös, että "ikinä ei pidä sanoa ei ikinä".