Mielipiteet

Sari Puutio kertoo kolumnissaan kauppakeskuspedagogiikasta ja 787 joulupaketista

Kauppakeskuksesta ostamaasi joulupakettiin voi sisältyä tietämättäsi luottamusta yhteistyöhön, uudistajuutta, osaamisen kehittämistä, nuoresta välittämistä ja iloa onnistumisista. Avaan sinulle lahjakääreen nimeltä kauppakeskuspedagogiikka.

Sari Puutio
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Työssäoppiminen on nykyisin opiskelun keskiössä. Vaativan erityisen tuen oppilaitokset ovat siirtäneet osan opetuksesta kauppakeskusten yhteyteen. Kauppakeskuspedagogiikan missiona on tiivistää yhteistyötä yrityselämän kanssa täsmätyöllistämisen edistämiseksi. Täsmätyössä työntekijä ja oikeanlainen

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä