Anni Nögu uskoo sadan vuoden elämänkokemuksella sopuun ja nauruun. Kuva: Maarit Hotakainen

Sata vuotta täyttävä Anni Nögu lähti jo nuorena Ruotsiin mutta palasi lopulta kotiseudulle – ”Jokainen rakentaa elämänsä itse”

Perholainen Anni Nögu juhlii 100-vuotispäiväänsä lauantaina 23.8.2025. Vaatimattomista oloista tullut Anni on elänyt rikkaan elämän ja uskoo sopuun ja naurun voimaan.

Keskipohjanmaa

Satavuotiaan Anni Nögun elämä on alkanut vaatimattomista oloista. Kahdeksanlapsisen perheen koti oli Perhon Korkiakankaalla. Vauhdikkaan Annin elämään kuului nuorena muun muassa lehmipaimenessa oloa ja marjojen poimintaa.

– Isäni oli kova hiihtäjä, mutta minusta tuli juoksija. Se johtui siitä, että m

