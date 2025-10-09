Kotimaa
Seinäjoella käynnissä sotilasräjähteeseen liittyvä tehtävä
Seinäjoella on käynnissä räjähteeseen liittyvä tehtävä, kertoo Pohjanmaan poliisi.
Poliisi sai torstaina iltapäivällä kello neljän jälkeen hätäkeskukselta tehtävän, jonka mukaan magneettikalastaja oli löytänyt Seinäjoesta mahdollisen räjähteen. Poliisin arvion mukaan kyseessä on sotilasräjähde.
Poliisi on eristänyt alueen Seinäjoen keskustan liepeillä. Kulku Kirkkokadun sillalla on ohjattu kevyenliikenteen osalta kiertoreitille. Toistaiseksi sillan pääsee ylittämään autolla.
Alueen eristäminen jatkuu, kunnes Puolustusvoimat on saanut räjähteen raivattua.