Sergei Eremenko siirtyy Gnistaniin pitkällä sopimuksella – veljeksillä mahdollisuus pelata yhdessä

Siirto avaa mahdollisuuden siihen, että Sergei ja Roman Eremenko nähdään ensi kaudella samassa joukkueessa.

Sergei Eremenko Jaron riveissä viime kesän Veikkausliigassa. Nyt siirto Gnistaniin avaa mahdollisuuden pelata ensi kaudella veljensä Romanin kanssa. Kuva: Emma Toikkanen
Pietarsaarelaislähtöisen Sergei Eremenkon siirto IF Gnistaniin varmistui keskiviikkona, kun helsinkiläinen Veikkausliigaseura tiedotti 26-vuotiaan keskikenttäpelaajan 2+1-vuotisesta sopimuksesta.

Eremenkon lähtö FF Jarosta tuli kauden jälkeen yllätyksenä ja käynnisti välittömästi spekulaatiot hänen u

