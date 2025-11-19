Urheilu
Sergei Eremenko siirtyy Gnistaniin pitkällä sopimuksella – veljeksillä mahdollisuus pelata yhdessä
Siirto avaa mahdollisuuden siihen, että Sergei ja Roman Eremenko nähdään ensi kaudella samassa joukkueessa.
Pietarsaarelaislähtöisen Sergei Eremenkon siirto IF Gnistaniin varmistui keskiviikkona, kun helsinkiläinen Veikkausliigaseura tiedotti 26-vuotiaan keskikenttäpelaajan 2+1-vuotisesta sopimuksesta.
Eremenkon lähtö FF Jarosta tuli kauden jälkeen yllätyksenä ja käynnisti välittömästi spekulaatiot hänen u