Shakkikerholla loistava alkukausi - Kokkolan Shakkikerho pelaa 2-divisioonassa

Ei pelkästään eri palloilulajeissa, vaan myös shakissa pelataan sarjoja. Kokkolan Shakkikerho pelaa 2-divisioonassa, jossa sen syyskausi meni todella mallikkaasti.

Roy Frilund Keskipohjanmaa

Eero Marjusaari toimii Kokkolan Shakkikerhon puheenjohtajana. Seuran syyskausi 2-divisioonassa meni erittäin hyvin. Kuva: Roy Frilund

Pelejä on takana kolme, joista kaksi päättynyt voittoon ja yksi tasapeliin, eli sarjapisteitä on viisi. Sarja on jo siirtynyt joulutauolle ja jatkuu tammikuussa.

– Kakkosessa on neljä lohkoa, joissa kaikissa seitsemän joukkuetta. Lohkoissa pelataan yksinkertaiset sarjat ja lohkovoittajat nousevat ykk