Sinilevä on lisääntynyt rannikoilla ja avomerialueilla

Keski-Pohjanmaan rannikolla tilanne on rauhallinen. Pohjanmaan ja Pohjos-Pohjanmaan rannikkoalueilla on tehty joitain havaintoja.

Marja Aaltio STT Saimi Juutinen Keskipohjanmaa

Keski-Pohjanmaan rannikkolla sinilevää ei ole havaittu virallisilla haivaintopaikoilla, eikä kansalaishavaintojakaan ole Järvi-meriwikiin tullut. Kuvassa viime kesäinen sinilevä Pietarsaaresta. (Kuvituskuvaa) Kuva: Pentti Höri

Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet rannikoilla ja avomerialueilla viime viikosta, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke).

Rannikkoalueilla levää on ollut etenkin Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson rannikoilla, mutta havaintoja tehtiin myös Pohjamaan ja Pohjois-Pohjanmaan rannikoilla sekä Satakunnassa.

Avomerialueella sinilevää on runsaasti koko Suomenlahdella. Kasvua viime viikosta on havaittu erityisesti Saaristomerellä ja Selkämeren eteläosissa.

Sisävesillä sinilevää on ollut ajankohdalle tyypillinen määrä. Keski-Pohjanaan aluueella on sinilevähavaintoja keräävän Järvi-Wikin mukaan viimeisen viikon aikana tehty yksi huomio sinilevästä. Sievin Villenjärvessä on havaittu vähän sinilevää.

Sinilevähavaintoja on ollut koko maassa suunnilleen yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina samaan aikaan, kertoo yksikön johtaja Anna-Stiina Heiskanen STT:lle.

– Ainoastaan rannikkoalueilla sinilevämäärät ovat olleet hieman (ajankohdan) keskiarvoa korkeampia.

Myös Suomenlahdella levähavaintoja tehtiin kesäkuussa tavallista enemmän.

– Kesäkuussa itäisellä Suomenlahdella (sinilevähavainnot) alkoivat runsaampana, Heiskanen sanoo.

Eri viranomaistahojen ja asiantuntihjoiden ylläpitämäm Vesi.fi-sivuston mukaan sinilevähuippu on vielä edessäpäin, ellei sää muutu poikkeuksellisen kylmäksi.

Sinilevä voi olla haitallista terveydelle, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyä. Sinileväpitoinen vesi saattaa aiheuttaa muun muassa iho-oireita, silmien ärsytystä ja pahoinvointia.

Levähavaintojen ulkonäöstä ei THL:n mukaan voi päätellä, onko kyseessä myrkkyä levittävä lajike. Turvallisinta on siis jättää uiminen väliin siellä, missä sinilevähavaintoja on tehty. Etenkin pienet lapset ja lemmikit on THL:n mukaan pidettävä poissa sinileväisestä vedestä.

Syken mukaan vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja, ja sitä kasautuu rantaveteen.

Jos vedessä on havaittavissa vihertäviä tai kellertäviä hiukkasia, voi sitä kokeilla kepillä ja tarkistaa, onko kyseessä sinilevä. Sinilevämassa hajoaa kepillä kokeiltaessa hippusina veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä.

Vettä voi ottaa myös vesilasiin ja kokeilla siten, onko kyseessä sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.