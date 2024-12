Paikallisuutiset

Soiten päivystys ruuhkaantui jouluna: Hoidettavia 40 enemmän per vuorokausi

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten yhteispäivystyksessä on yleensä noin 85 potilasta per vuorokausi. Jouluviikolla päivystyksessä hoidettiin keskimäärin 125 potilasta per vuorokausi.

Päivi Savela Keskipohjanmaa

Ylilääkäri Tomas Björkin mukaan ruuhkaan varauduttiin, mutta potilasmäärä oli odotettua suurempi. Joulun aikaan monet yksinäiset alkavat tunteita oireita, joiden takia hakeudutaan päivystykseen. Kuva: Jukka Lehojärvi

Potilasmäärät ovat merkinneet kiirettä ja lisätyötä Soitessa.

– Osasimme kyllä odottaa tätä ja olimme varautuneet ruuhkaan, joka oli kuitenkin odotettua suurempi, kertoo ylilääkäri Tomas Björk.

Töihin kutsuttiin lisää lääkäreitä ja hoitajia. Björk oli itse töissä ennen joulua, osan jouluaatosta sekä v