Stora Enson metsäkone ajoi Suomussalmella laittomasti raakkujoen yli, vaikka Kainuun ely-keskus kielsi

Metsähallituksen arvion mukaan alueella on kuollut jopa tuhansia uhanalaisia raakkuja eli jokihelmisimpukoita. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä törkeänä luonnonsuojelurikoksena.

Olivia Havinen Keskipohjanmaa

Osa jokihelmisimpukoista murskaantui pieniksi palasiksi. Kuva: Marjut Lehto

Oulun poliisilaitos on aloittanut tutkinnan tapauksesta, jossa Suomussalmen Hukkajoessa on kuollut arviolta jopa tuhansia jokihelmisimpukoita, eli raakkuja, kun joen yli on ajettu metsätyökoneilla 15.8. torstaina.

Hukkajoessa on Metsähallituksen teettämien tuoreiden mittausten perusteella kaiken kaik