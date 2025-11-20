Kotimaa
Suomalainen kuulokevalmistaja on harvinaisuus, jolla on tähtäimessä oma tehdas: ”Ei se varmaan järkevää ole”
Kuulokevalmistaja Valcon liikevaihto nousi 2,5 miljoonaan euroon. Yritys työllistää 15 ihmistä.
Valkoinen ovi Kajaanin teknologiakeskuksen käytävällä näyttää tuikitavalliselta. Umpinainen ovi ja oven vieressä kyltti, jossa lukee ”Valco”.
Silti oven takana lymyää harvinaisuus: suomalaisen kuulokevalmistajan pääkonttori.
– Ota karkkia, yrittäjä Henri Heikkinen sanoo heti ovella ja osoittaa karkkip