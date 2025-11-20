Kotimaa

Puolankalaislähtöinen Henri Heikkinen asuu Oulussa, mutta kulkee Kajaanissa Valcon toimistossa lähes viikoittain. Taustalla Valcon asiakaspalvelussa ja myynnissä työskentelevät Liisa Laukkanen ja Aino Heikkinen. Kuva: Tiina Suutari

Suomalainen kuulokevalmistaja on harvinaisuus, jolla on tähtäimessä oma tehdas: ”Ei se varmaan järkevää ole”

Kuulokevalmistaja Valcon liikevaihto nousi 2,5 miljoonaan euroon. Yritys työllistää 15 ihmistä.

Valkoinen ovi Kajaanin teknologiakeskuksen käytävällä näyttää tuikitavalliselta. Umpinainen ovi ja oven vieressä kyltti, jossa lukee ”Valco”.

Silti oven takana lymyää harvinaisuus: suomalaisen kuulokevalmistajan pääkonttori.

