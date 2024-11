Ulkomaat

Suomalaisia rauhanturvaajia kohti ammuttiin Libanonissa – ampujasta tai ampujista ei saatu näköhavaintoa

Suomalaiset olivat panssaroiduissa ajoneuvoissa suojavarusteet päällä, kun ajoneuvoja kohti ammuttiin useita laukauksia.

STT Anniina Korpela, Aliisa Uusitalo Keskipohjanmaa

Suomalaisen kriisinhallintajoukon Libanonin komentaja Jukka Honkanen kuvattuna Tibninissä Libanonissa viime heinäkuussa.

YK:n Unifil-operaatioon osallistuvia suomalaisia rauhanturvaajia kohti avattiin lauantaina tuli Etelä-Libanonissa, Maavoimat kertoi tiedotteessa. Rauhanturvaajia ei loukkaantunut tilanteessa.

Suomalaiset olivat panssaroiduissa ajoneuvoissa suojavarusteet päällä, kun ajoneuvoja kohti ammuttiin käsiaseilla useita laukauksia. Laukausten seurauksena yhden panssaroidun partioajoneuvon takalasi rikkoontui.

Vielä ei ole tiedossa, kuka tai ketkä olivat ammuskelun takana. Asiasta kertoo STT:lle operaation komentaja everstiluutnantti Jukka Honkanen.

– Ampuja tai ampujat tulivat partioajoneuvosta katsottuna takaviistosta eli emme pystyneet saamaan näköhavaintoa ampujasta.

Suomalaisrauhanturvaajat olivat tapahtuman aikaan suorittamassa suunniteltua partiointitehtävää Ma’Rakahissa. Partio oli liikkeellä viidellä panssaroidulla ajoneuvolla. Yksi ajoneuvoista kuului Honkasen mukaan ranskalaisille, jotka olivat tutustumassa alueeseen suomalaisten mukana. Myöskään kukaan ranskalaisista ei loukkaantunut tehtävässä.

Honkasen mukaan ammunnassa käytetyt aseet ovat olleet arviolta kiväärin kaliiperin luokkaa. Kyseessä ei kuitenkaan ole ollut esimerkiksi vaunukonekivääri tai käsiasetta raskaampi ase.

Ampumisen jälkeen rauhanturvaajat poistuivat heti kotitukikohtaansa. Tapahtuneen jälkeen tilanteessa olleille tarjottiin keskusteluapua ja he pääsivät ottamaan yhteyttä läheisiinsä.

Välikohtauksen syy ei Maavoimien mukaan ollut tiedossa lauantaina alkuillasta.

YK:n turvallisuusneuvosto tuominnut hyökkäykset

YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi aiemmin tällä viikolla hyökkäykset, joita Libanonissa on kohdistunut rauhanturvajoukkoja vastaan. Iskuissa on haavoittunut useita ihmisiä.

Turvallisuusneuvosto muistutti lausunnossaan, etteivät rauhanturvaajat saa koskaan joutua hyökkäyksen kohteeksi.

Marraskuun 7. päivänä viisi rauhanturvaajaa haavoittui, kun heidän lähellään tapahtui lennokki-isku. Tapahtumahetkellä rauhanturvaajat olivat ohittamassa Sidonin kaupunkia. Puolustusvoimista kerrottiin tuolloin STT:lle sähköpostitse, että suomalaisilla rauhanturvaajilla oli kaikki kunnossa.

Seuraavana päivänä Unifil syytti Israelin asevoimien vahingoittaneen rauhanturvajoukkojen rakennelmia. Unifil kuvaili israelilaisjoukkojen toimia tahallisiksi.

Lokakuun lopulla raketti osui Unifilin johtoesikuntaan Naqourassa, joka sijaitsee lähellä Israelin rajaa Libanonin eteläosassa. Unifil arvioi tuolloin, että raketin laukaisi todennäköisesti äärijärjestö Hizbollah tai joku siihen linkittynyt ryhmittymä. Rauhanturvaajia haavoittui lievästi hyökkäyksessä.

"Jatkoa mietitään"

Honkasen mukaan tapauksesta on jo tehty alustava raportti, jonka pohjalta arvioidaan, miten suomalaisten rauhanturvaajien toimintaa alueella jatketaan tai tarvitseeko sitä muuttaa.

Jatkoa tulevat arvioimaan Honkasen mukaan rauhanturvaajien operaatiokeskus sekä Unifilin esikunta.

– Meille tässä ei sinänsä mitään outoa ole, vaikkei aikaisemmin ole kohti ammuttu, koska sitä varten on aikaisemmin jo harjoiteltu. Lähtökohta on kuitenkin se, että sellaiselle alueelle, jossa on suuri vaara joutua tulen alle, ei tieten tahtoen mennä, hän toteaa.