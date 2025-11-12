Kotimaa

Suomen suurituloisimpana jatkaa Woltin Miki Kuusi ‒ Kärjessä mukana Herlinin perillinen ja ohjelmistoalan yrittäjä

Verottajan luovuttamien tietojen mukaan Suomen suurituloisin oli viime vuonna Woltin perustaja Miki Kuusi. Hän sai ansio- ja pääomatuloa yhteensä yli 80 miljoonaa euroa.

Woltin perustaja Miki Kuusi on Suomen suurituloisin. Kuva: Heikki Saukkomaa

Toiseksi eniten ansio- ja pääomatuloa oli Cargotecin, Kalmarin, Alma Median ja Oriolan suuromistaja Heikki Herlinillä. Hän sai ansio- ja pääomatuloa yhteensä lähes 40 miljoonaa euroa. Herlin on edesmenneen Niklas Herlinin poika ja perillinen.

Kolmanneksi suurituloisin oli viime vuonna ohjelmistoalan yrittäjä ja pörssikonkari Matti Häll.

Verohallinto julkisti tänään tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2024.

Woltin Kuusi on ollut Suomen suurituloisin kolmena vuonna peräkkäin. Toissavuonna hän tienasi 60 miljoonaa euroa ja sitä edeltävänä vuonna lähes 80 miljoonaa euroa.

Kuusi toimi aiemmin Woltin toimitusjohtajana, mutta jätti tehtävän lokakuussa ja siirtyi samalla alalla toimivan Deliveroo-yhtiön toimitusjohtajaksi. Hän on yhä Woltin hallituksen puheenjohtaja.

Wolt on joutunut viime aikoina tikunnokkaan korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksen uhmaamisesta alustan ruokalähettien asemaa koskien. KHO antoi toukokuussa ennakkopäätöksen, jonka mukaan ruokalähetit ovat työntekijöitä, eivätkä itsenäisiä yrittäjiä kuten Wolt on asian nähnyt.

Wolt ilmoitti kesäkuussa, että päätöksestä huolimatta sen lähetit pysyvät toistaiseksi itsenäisinä ammatinharjoittajina. Syyskuussa Wolt ilmoitti hakevansa KHO:n ennakkopäätökseen purkua.

Lokakuussa Wolt aloitti rekrytoimaan lähettejä työsuhteeseen. Yhtiö ilmoitti kuitenkin palkkaavansa tulevien kuukausien aikana ainoastaan noin sata lähettityöntekijää pääkaupunkiseudulle.

Kyseessä on vain pieni osa Woltin lähettejä. Viikkotasolla aktiivisia lähettejä on Suomessa reilut 5 000.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on kritisoinut Woltin toimintaa "kasvojenpesuksi". PAMin mukaan Wolt ei tunnu kunnioittavan KHO:n päätöstä, sillä muutoksen työsuhteiseksi tulisi koskea kaikkia.

Heikki Herlin sai Verohallinnon tietojen mukaan eniten verotettavaa pääomatuloa. Hänen verotettavat pääomatulonsa olivat noin 39,2 miljoonaa euroa.

Seuraavina suurimpien pääomatulojen listalla olivat ohjelmistoyhtiö Admicomin perustaja Matti Häll ja teknologiayhtiö Blueforsin perustajiin kuuluva Rob Blaauwgeers.

Häll tienasi viime vuonna verotettavia pääomatuloja 30,7 miljoonaa euroa ja Blaauwgeers 26,1 miljoonaa euroa.