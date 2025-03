Kotimaa

Suomi on jälleen maailman "onnellisin" maa – Tutkijan mukaan onnellisuusraportti ei kerro mitään onnellisuuden tunteesta

Kyselyssä termillä onnellisuus viitataan tunteen sijaan arvioon, jonka ihmiset tekevät elämästään.

Frida Ahonen Keskipohjanmaa

Suomi on YK:n sponsoroiman The World Happiness -raportin mukaan jälleen maailman onnellisin maa. Ero toiseksi sijoittuneeseen Tanskaan on kasvanut hieman viime vuoteen verrattuna.

Suomi on sijoittunut koettua onnellisuutta mittaavassa kyselyssä ensimmäiselle sijalle jo kahdeksana vuonna.

Kymmenen kärj