Kotimaa
Suosittu T-Roc luottaa hybridivoimaan, kun Volkswagen himmailee sähkösiirtymässä
Kun tasaisen laadukkaat ominaisuudet yhdistyvät SUV-koriin, helppoon ajettavuuteen ja hyvin toimiviin sisä- ja tavaratiloihin, useimmat ostajat ovat kyllin tyytyväisiä, kirjoittaa auto- ja liikennetoimittaja Kari Pitkänen.
Volkswagenilla on mallistossaan kuusi T-alkuista maasturimallia eri kokoluokissa. Euroopassa suosituin niistä on keskikokoinen T-Roc. Se kolkuttelee säännöllisesti maanosan myydyimpien automallien kärkisijoja.
Jotain ihmeellistä T-Rocissa siis pitäisi olla.
Tästä yritimme ottaa selvää Portugalissa, jo