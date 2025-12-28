Kotimaa

Suosittu T-Roc luottaa hybridivoimaan, kun Volkswagen himmailee sähkösiirtymässä

Kun tasaisen laadukkaat ominaisuudet yhdistyvät SUV-koriin, helppoon ajettavuuteen ja hyvin toimiviin sisä- ja tavaratiloihin, useimmat ostajat ovat kyllin tyytyväisiä, kirjoittaa auto- ja liikennetoimittaja Kari Pitkänen.

Uudistuneen T-Rocin ulkomuotoilussa on onnistuttu. Kori on ryhdikäs ja keula erottuva, kiitos näyttävän etusäleikön. Comfort-perustasolla pyöräkoko on 16 tuumaa. Kuva: Kari Pitkänen

Kari Pitkänen Keskipohjanmaa

Volkswagenilla on mallistossaan kuusi T-alkuista maasturimallia eri kokoluokissa. Euroopassa suosituin niistä on keskikokoinen T-Roc. Se kolkuttelee säännöllisesti maanosan myydyimpien automallien kärkisijoja.

Jotain ihmeellistä T-Rocissa siis pitäisi olla.

Tästä yritimme ottaa selvää Portugalissa, jo