Kunnan on ilmoitettava esimerkiksi jokin hyvinvointiin, koulutukseen, kasvatukseen tai kulttuuripalveluihin liittyvä käyttötarkoitus hakiessaan ilman perillisiä kuolleen omaisuutta valtiolta. Valtiokonttorilla ei ole päätäntävaltaa myyntihintaan tai -aikatauluun. Kuva: Jane Iltanen

Taloyhtiön osakas voi viedä maksetun asunnon ostajan nenän edestä – Näin toimii lunastuslauseke ja muita tositarinoita asuntokaupoista

Vaikka asuntokauppoja on tehty tänä vuonna vähän, mukaan mahtuu poikkeuksellisia tapauksia. Yhdessä ostaja on menettänyt jo maksamansa huoneiston. Toisessa kunta on myynyt asunnon, koska omistajalla ei ole ollut perillisiä. Kolmas esimerkki koskee pakkohuutokauppoja, joiden määrä on lisääntynyt. Tapauksia yhdistää "alennushinta".

Marjo Oikarinen Keskipohjanmaa

Vanhoissa taloyhtiöissä voi olla niin sanottu lunastuslauseke: nykyisillä osakkailla on oikeus lunastaa yhtiön ulkopuolisille myyty asunto.

Lunastus tehdään yleensä samalla hinnalla, jolla asunto on ostettu. Jos osakas ei ole käynyt myyntiesittelyssä, asuntoa ei enää pääse katsomaan – kauppa on jo te