Kokkola-lehti

Tämä käsityö on todellinen taidonnäyte - Sata käspaikkaa -näyttelyssä on esillä erilaisia käspaikkoja niin Suomesta kuin Ukrainasta

Sini Sulkakoski Keskipohjanmaa

- Osa näistä kankaista on kudottu kangaspuilla, osa on pellavaa, Eija Porkola kertoo. Kuva: Sini Sulkakoski

– Kyseessä on valtavan suuritöinen käsityö. Käspaikat ovat pitkänmallisia ja toista metriä pitkiä liinoja, joissa on kauniit ja huolitellut päät. Käspaikat ovat koristeltu ristipistoilla ja muilla kirjailutekniikoilla. Valkoinen on perinteisin käspaikan väri, mutta niitä voi olla myös muunkin värise