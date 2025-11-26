Paikallisuutiset
Tämän kylän raitti kiinnostaa datakeskuksia – ”Kehitystä tarvitaan”, Katri Rönn toteaa
Haapajärven Oksavalla sijaitseva Pysäysperä on nyt monen paljon sähköä tarvitsevan teollisen toimijan kiikarissa. Siksi Haapajärvellä halutaan varmistaa, että paikalle saadaan veroa ja työpaikkoja tuovaa yritystoimintaa. Alueelle laaditaan rakentamista tarkkaan ohjaava asemakaava.
Muutamia vuosi sitten valtion voimalinjojen rakentaja Fingrid uudisti ja voimisti tuntuvasti Haapajärven halki kulkevaa Metsälinjaansa ja rakensi sen yhteyteen uuden sähköaseman Oksavan Pysäysperälle. Nyt tämä suuri jännitettä muuntava betonirakennus mahdollistaa isojen sähköä paljon käyttävien lait