Paikallisuutiset

Täydentävää lääkäripalvelua ostetaan Oulaskankaan ympärivuorokautisen päivystyksen loppuun saakka

Pirjo Kunelius Keskipohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen tulevaisuuslautakunta päätti periaatteista, joilla toteutetaan täydentävän lääkäripalvelun hankinta Oulaskankaan sairaalan perusterveydenhuollon ympärivuorokautiselle päivystykselle huhtikuun alusta syyskuun loppuun saakka.

Maaliskuun alusta lähtien Oulaskankaan sairaalassa toimii sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvalla perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys. Lainsäädäntömuutoksen takia tämä päivystys päättyy lokakuun ensimmäisenä päivänä, jolloin tilalle tulee perusterveydenhuollon kiireellisen hoidon vastaanottotoiminta.

Pohde kertoo tiedotteessaan, että tällä hetkellä toimivaa päivystystä on tarjottu Pohteen omien lääkäreiden voimin sekä ostopalveluna täydentävän lääkäripalvelun avulla. Ostopalvelusopimus päättyy maaliskuun loppuun.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tulevaisuuslautakunta käsitteli Oulaskankaan täydentävän lääkäripalvelun hankintaa sekä henkilöstömitoituksen alenemista ympäriuorokautisessa palveluasumisessa. Kuva: Nina Susi/Arkisto

Myös huhtikuun alussa alkava perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys on tarkoitus tarjota asukkaille Pohteen omien lääkäreiden sekä täydentävän lääkäripalvelun voimin. Tavoitteena on näin turvata palvelun saatavuus kaikille Oulun eteläisen alueen ja sen lähialueiden asukkaille.

Tulevaisuuslautakunta päätti kokouksessaan periaatteista, joilla täydentävää lääkäripalvelua hankitaan. Hankinnan kesto on 1.4.–30.9.2025, jonka lisäksi palvelua tuottavalla yrityksellä on mahdollisuus kuuden kuukauden optioon 30.3.2026 saakka.

Palvelua ei voi tuottaa henkilöstöllä, joka on palvelussuhteessa Pohteelle ja työskentelee samoissa tai samankaltaisissa tehtävissä kuin hankinnan kohteena oleva palvelu. Lopullisen päätöksen hankinnasta tekee Pohteen aluehallitus.

Tulevaisuuslautakunta päivitti ympärivuorokautisen palveluasumisen sääntökirjaa vanhuspalvelulaissa tapahtuneen muutoksen takia. Uudessa laissa lakisääteistä henkilöstömitoitusta on alennettu, ja 1.1.2025 alkaen toteutuneen henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,60 työntekijää asiakasta kohden. Myös valvontalaki on muuttunut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pohteen ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteliyrittäjille ilmoitetaan muutoksesta kirjallisesti. Yrittäjällä on mahdollisuus kieltäytyä sitoutumisesta muuttuneisiin sääntöihin ilmoittamalla siitä kirjallisesti.