Kokkola-lehti
Tervaporvari Vesa Pihlajamaa uskoo yhteistyöhön – Yritysmentorointi jatkuu yhä eläkkeelläkin
Tuoreella tervaporvarilla Vesa Pihlajamaalla on vuosikymmenten kokemus kemian teollisuudesta, media-alalta ja moninaisista luottamustehtävistä. Tervaporvari 2025 julkistettiin Kokkolassa 12.11.2025.
Nyt valittu Tervaporvari on järjestyksessään 16. Kolme viime vuotta tervaporvarin tehtävää on hoitanut kemian professori Ulla Lassi.
– Perinteiden mukaisesti Tervaporvari on henkilö, joka osoittaa yritteliäisyyttä ja hyvää liikemiesvaistoa. Lisäksi hän hoitaa Kokkolan seudun sekä ympäröivän maakunnan