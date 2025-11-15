Kokkola-lehti

Tervaporvari Vesa Pihlajamaa uskoo yhteistyöhön – Yritysmentorointi jatkuu yhä eläkkeelläkin

Tuoreella tervaporvarilla Vesa Pihlajamaalla on vuosikymmenten kokemus kemian teollisuudesta, media-alalta ja moninaisista luottamustehtävistä. Tervaporvari 2025 julkistettiin Kokkolassa 12.11.2025.

Vesa Pihlajamaan rintamuksessa kimmeltää tervaporvari-pinssi. Kuva: Minna Mustonen
Nyt valittu Tervaporvari on järjestyksessään 16. Kolme viime vuotta tervaporvarin tehtävää on hoitanut kemian professori Ulla Lassi.

– Perinteiden mukaisesti Tervaporvari on henkilö, joka osoittaa yritteliäisyyttä ja hyvää liikemiesvaistoa. Lisäksi hän hoitaa Kokkolan seudun sekä ympäröivän maakunnan

