TET-harjoittelija jäi 600 kilon viljasäkkien alle Perhossa – kauppiaalle sakot työturvallisuusrikoksesta
Oikeuden mukaan työtehtävän riskit jäivät arvioimatta ja suursäkit oli pinottu tavalla, joka ei estänyt niiden kaatumista.
Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut perholaisen kauppiaan työturvallisuusrikoksesta tapaturmassa, jossa 15-vuotias TET-harjoittelija jäi viljasäkkien alle varastossa syksyllä 2023.
Tapaturma sattui, kun harjoittelija oli siirtämässä trukkilavalla olleita villapaaleja pumppukärryn avulla. Villapaalie