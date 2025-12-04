Paikallisuutiset

TET-harjoittelija jäi 600 kilon viljasäkkien alle Perhossa – kauppiaalle sakot työturvallisuusrikoksesta

Pohjanmaan käräjäoikeus antoi tuomionsa Perhossa sattuneesta TET-harjoittelijan tapaturmasta. Kuva: Jukka Lehojärvi

Oikeuden mukaan työtehtävän riskit jäivät arvioimatta ja suursäkit oli pinottu tavalla, joka ei estänyt niiden kaatumista.

Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut perholaisen kauppiaan työturvallisuusrikoksesta tapaturmassa, jossa 15-vuotias TET-harjoittelija jäi viljasäkkien alle varastossa syksyllä 2023.

Tapaturma sattui, kun harjoittelija oli siirtämässä trukkilavalla olleita villapaaleja pumppukärryn avulla. Villapaalie

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä