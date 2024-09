Kulttuuri

Tia Kouvon Mummola valittiin Suomen Oscar-ehdokkaaksi ‒ ””Suomalaisin elokuva, jota olen ollut tekemässä”, sanoo tuottaja Jussi Rantamäki

Anni Saari STT– Keskipohjanmaa

Jussi Rantamäen ja elokuvayhtiö Aamulle Mummola on kolmas Oscar-ehdokkuus. Kuva: Jukka Lehojärvi

Tia Kouvon ohjaama ja käsikirjoittama Mummola valittiin Suomen ehdokkaaksi parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi. Asiasta kertoi Filmikamari maanantaina.

Mummola on elokuvayhtiö Aamun tuotanto, ja sen tuottajia ovat Kokkolasta lähtöisin oleva Jussi Rantamäki sekä Emilia Haukka. Elokuvan on kuvannut veteliläislähtöinen Jesse Jalonen.

Rantamäki yllättyi Oscar-ehdokkuudesta iloisesti.

– Olin tietysti ilmoittanut elokuvan kisaan, mutta oli se silti yllätys. Hymyilevä mies ja Hytti nro 6 olivat menestyneet Cannesissa, joten niiden valintaa osasi vähän odottaa.

Aamun tuotannoista Oscar-ehdokkaaksi on siis aiemmin valittu Juho Kuosmasen elokuvat Hymyilevä mies vuonna 2016 sekä Hytti nro 6 vuonna 2021.

Mummola kertoo kolmen sukupolven yhteisestä joulunvietosta ja perhedynamiikasta.

– Kun aloin tuottaa Mummolaa, ajattelin, että tämä on suomalaisin elokuva, jota olen ollut tekemässä, Rantamäki sanoo.

Elokuvaa työstettiin Italiassa Torino Film Labin koulutusohjelmassa, jossa Rantamäki kyseli eri maista tulevilta ihmisiltä, mikä heitä elokuvassa viehättää.

– Kaikki sanoivat, että elokuvan maailma on täysin tuttua. Uskon, että se, mikä on hyvin henkilökohtaista on lopulta hyvin tunnistettavaa. Se on myös Mummolan vetovoima.

Mummola on menestynyt erittäin hyvin monilla elokuvafestivaaleilla. Se on palkittu mm. Riian kansainvälisillä elokuvajuhlilla, Lyypekissä Nordic Film Festivalilla sekä Etelä-Koreassa Soulin kansainvälisillä naisten elokuvajuhlilla.

Se on ollut myös elokuvalevityksessä useissa maissa.

Mummola-elokuvan ohjaaja Tia Kouvo oli Kokkolan Kinojuhlien ohjaajavieraista syksyllä 2023. Kuva: Timo Varila

Mummola on Tia Kouvon ensimmäinen pitkä elokuva. Se sai Suomen ensi-iltansa viime vuoden marraskuussa, mutta se nähtiin ennakkonäytöksenä Kokkolan Kinojuhlilla jo elokuussa. Tia Kouvo vieraili myös itse tuolloin kaupungissa.

Keskipohjanmaan haastattelussa Kouvo kertoi, että hän ei elokuvassa halua ohjata tiettyyn tulkintaan.

– Katsoja saa itse muodostaa mielipiteensä. Jollekin tilanne voi olla ihan tavallista ja toiselle painajaista. Haluan, että katsojilla on mahdollisuus mennä tilanteisiin oman taustansa kautta, hän sanoi.

Yksi elokuvan teemoista on se, miltä läheisen alkoholismi perheenjäsenten silmin tuntuu.

Mummola voitti tänä vuonna myös vuoden elokuvan ohjauksen ja käsikirjoituksen Jussi-palkinnot.

Elokuvan pääosia näyttelevät Ria Kataja, Elina Knihtilä, Leena Uotila, Tom Wentzel ja Jarkko Pajunen. Se sai elokuvateattereissa vajaat 38 000 katsojaa.

Suomen Oscar-valinnasta vastaa Filmikamarin johdolla muodostettu elokuva-ammattilaisten raati. Lopulliset Oscar-ehdokkuudet julkaistaan tammikuussa. Oscar-palkinnot jaetaan 2. maaliskuuta ympäri maailmaa televisioitavassa gaalassa.