Paikallisuutiset

Timber-hirsi laajentaa lisää lähitulevaisuudessa – Onni Timlin: ”Tämä on meille merkittävä kasvun vuosi”

Toimitusjohtaja Onni Timlinin mukaan 2025 on Timber-Hirsi Oy:n kasvun vuosi. Kuva: Minka Leppänen

Minka Leppänen Keskipohjanmaa

Haapavedellä toimivan Timber-hirsi Oy:n tehdasta on laajennettu ja siellä on ryhdytty valmistamaan massiivipuisia seinäelementtejä hirsitekniikalla. Ensimmäisiä elementtejä tehtaan laajennuksessa on päästy tekemään tammi-helmikuussa ja tälläkin hetkellä Timber-hirrellä valmistuu elementtejä.

Laajennu