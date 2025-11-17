Paikallisuutiset

Toistuvat ongelmat ovat vieneet kokkolalaisen Anna-Liisa Kiviahon luottamuksen Terviaan – ”Sama se kuka asian hoitaa, kunhan hoitaa”

Anna-Liisa Kiviaho käyttää liikkumisen apuvälineenä rollaattoria. Lisäksi hänellä on näkövamma. Hän käyttää säännöllisesti sote-kyytejä arjen toimintoihin. Kuva: Timo Varila

Lokakuussa voimaan tullut muutos Soiten sote-kyytien välittäjässä on poikinut ongelmia sekä kuskeille että kuljetettaville. Pahimmillaan tilattu kyyti ei saavu paikalle koskaan.

Keskipohjanmaa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten sote-kyyteihin on hiljattain tullut muutos, kun Tervia Logistiikka alkoi välittää sote-kyytejä lokakuun alusta lähtien. Sitä ennen kyytejä välitti Soiten alueella Taksi Helsinki.

Kapulan vaihtaminen ei ole sujunut sen sujuvimman kautta. Taksikuskit ja -yrittäjä

