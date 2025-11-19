Paikallisuutiset

"Toivon, että asenteet muuttuisivat" ‒ Kokkolalainen Sonja Sjöberg tutki sukupuolta vahvistavan hoidon vaikutusta mielenterveyteen

AMK-opinnäytetyötä varten haastateltujen transsukupuolisten ihmisten mielenterveys parani, kun he saivat sukupuolta vahvistavaa hoitoa. Opinnäytetyö tehtiin Translasten- ja nuorten perheet ry:n toimeksiantona.

Sairaanhoitajaksi valmistuva kokkolalainen Sonja Sjöberg tutki opinnäytetyössään transdiagnoosin ja -hoitojen mielenterveysvaikutuksia. Kuva: Timo Varila
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kun kokkolalaisen sairaanhoitajaopiskelija Sonja Sjöbergin opinnot Novia AMK:ssa etenivät opinnäytetyövaiheeseen, hän tiesi ennalta, että haluaa tehdä jotakin, josta on hyötyä muille vielä tulevaisuudessakin.

Open Kokkola ry:ssä vaikuttavan Sjöbergin kiinnostus yhteiskunnallisiin, sateenkaari-ihmisii

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä