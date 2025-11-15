Paikallisuutiset
Turkisalan tutkimusyksikkö ajettaneen alas Kannuksessa – Näin turkistuottajien Marja Tiura kommentoi tilannetta
Vuonna 2008 turkistarhauksen tutkimukseen perustettu tutkimustila Luova Oy ajettaneen alas Kannuksessa. Yhtiön hallitus on kutsunut yhtiökokouksen koolle. Tuossa kokouksessa toiminnaltaan hiipunut yhtiö asetettaneen selvitystilaan. Tätä mieltä ovat ainakin pääomistajat, turkistuottajien liitto ja valtio.
Turkistarhauksen tutkimusyksikön Luova Oy:n omistavat Turkiseläinten Kasvattajain Liitto, Luonnonvarakeskus, Kpedu ja MTK-Keski-Pohjanmaa.
Turkiseläinten Kasvattajain Liiton toimitusjohtaja Marja Tiura kertoo yhtiön ajettavan alas sulassa sovussa omistajien kesken. Luova Oy perustettiin tuottamaan tu